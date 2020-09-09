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○…森商工会議所青年部（長岡仁会長）は８月２９日、子どもたちの通学路...
〇…道交通安全推進委員会（札幌）は、道内の高校生を対象にした「飲酒運...
〇…函館商工信用組合（山本富靖理事長）は「しんくみの日」の３日、美原...
〇…プロバスケットボールチーム、レバンガ北海道は、コロ...
〇…札幌市白石区の「嗚呼！ラーメン豚の花道」の期間限定店が２日、ポー...
○…函館市は、１３日に市リサイクルセンター（東山町１５１）で、再生自...
〇…道は、新たに創設した「第１回北の絵コンテ大賞」と、恒例の「第５回...
〇…ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について学ぶワークショップ（ワーク...
函館市は、介護施設や市立函館病院で新型コロナウイルス感染症対策を強化...
道は８日、新型コロナウイルス感染症で軽症、無症状者の宿泊療養先として...
函館西高校（佐藤裕之校長）は８日、同校で課題研究発表会を開き、３年生...
函館市は、臨時休業などの影響で利用者が減少した公共施設の指定管理者へ...
【札幌】後志管内寿都町が原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）...
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、函館市は、道内唯一の国指定文化財...
バドミントンの第７２回函館地区選手権大会兼佐々木俊雄杯争奪大会（函館...
中学硬式野球の第２９回秋季北海道リーグ（日本少年野球連盟北海道支部主...
今シーズン、９人の日本人野球選手が米メジャーリーグで奮闘中だ。１９６...
【七飯】北海道大沼国際交流協会は１０月４日、和太鼓朗読劇「石川啄木記...