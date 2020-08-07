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〇…農林水産省は、新型コロナウイルス禍で需要が落ち込んだ国産農林水産...
〇…ネクスコ東日本道支社（札幌）は、「第１１回北海道高速道路の四季フ...
○…函館市中央図書館（五稜郭町２６）で２日、「こわ～いお話会」が開か...
○…北海道日本ハムファイターズは、今年度のパ・リーグオフィシャルスポ...
〇…函館市美原２の第一生命函館支社美原営業オフィス（澤中弓子オフィス...
〇…札幌市白石区の「札幌ラーメン 武蔵」の期間限定店が１日、ポールス...
〇…道教育大函館校は、学生が地域と連携し、課題解決に取り組む今年度の...
〇…日本気象協会（東京）は、「＃熱中症ゼロへ２０２０キャンペーン」を...
○…市立函館保健所（山田隆良所長）はこのほど、今年度の...
〇…市立函館図書館の初代館長を務めた岡田健蔵氏の著作物...
ＪＲ新函館北斗駅（北斗市市渡１）の清掃業務を受託する総合ビルメンテナ...
○…函館市縄文文化交流センターは、１２日から企画展「めざせ！世界文化...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で今季の運行が延期されていた、明治時...
新型コロナウイルスの影響で海水浴場や水遊び施設が閉鎖される中、夏休み...
２０２１年夏の世界文化遺産登録を目指す函館市臼尻町の史跡「垣ノ島遺跡...
広島に世界で初めての原子爆弾が投下されてから７５年目の８月６日がやっ...
女子軟式野球の第２２回秋季北海道大会兼第３１回全日本選手権大会北海道...
道高文連道南支部軽音楽部専門部（部長・小幡圭二函館工業高校長）は８、...
テーオーデパート（函館市梁川町）で８、９の両日、「夏休みちびっこ鉄道...
新日本婦人の会函館支部（才門みほ子支部長）は８日午前１０時から、「被...