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国連が定めた世界自閉症啓発デー（４月２日）に合わせ、社会福祉法人侑愛...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２３日、はこだてみらい館で「持続可...
農水産物の生産から、加工、販売までを担う６次産業化の支援や地元食材の...
【木古内】食を通じて木古内町の魅力を発信する奥田政行シェフの「木古内...
「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ＝エスディージーズ）」について考える連...
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はこだてみらい館（若松町、キラリス函館３階）で１０日、ゲームエンジン...
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函館市内の私立高校８校は３日、２０２１年度一般入試の出願を締め切った...
新型コロナウイルス感染拡大を受け、函館西部地区バル街実行委員会（深谷...
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【森】町は１月２９日、森町社会福祉協議会（伊藤秀信会長）と大規模災害...
矢田釣具店・道南釣り情報...
道南のサクラマスが本格化している。今週も各方面から釣果が届いた。また...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連は１月３１日、恵山山背泊漁港から出...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連は１月２８日、函館港内で、サビキで...