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函館出身の作家、佐藤泰志（１９４９～９０年）原作で、１０月公開の映画...
はこだて工芸舎（函館市末広町８）主催の「第５回工芸まつり」が１０月３...
日本と韓国の書家をはじめ、一般の園児から高齢者までが色紙にしたためた...
ＪＲ函館駅前のライブハウス「函館ＡＲＡＲＡ」（函館市若松町）はこのほ...
函館男声合唱団（河野象威代表）の第１５回定期演奏会が２３日、函館市民...
聞きなじみのあるクラシック作品や映画音楽の名曲を、実力派の演奏家が多...
旧函館区公会堂で２０日、開堂１１１年を記念した「公会堂開堂記念日コン...
函館水墨画の会（加藤隆久会長）主催の「函館水墨画秀作展」が２３日、函...
函館出身の作家、佐藤泰志（１９４９～９０年）の同名小説を原作とした映...
合唱のＮＨＫ全国学校音楽コンクール「北海道ブロックコンクール」（ＮＨ...
道は今月の「食品ロス削減月間」に合わせ、食品ロス削減運動に力を入れて...
函館産ブリを１カ月間、存分に味わうイベント「函館ブリフェス」（はこだ...
【奥尻】奥尻消防署は、１２月採用の消防士と救急救命士を数人募集してい...
【福島】福島町観光協会（出羽正機会長）は、「第３６回カントリーフェス...
【木古内】町健康管理センターで開かれていた「介護職員初任者研修」が９...
【札幌、旭川】道や札幌市などは１日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は１日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確認...