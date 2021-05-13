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函館市民映画館シネマアイリス（本町）は１９９６年５月２４日の開館から...
函館市出身の切り絵作家、舩木逸子さんの作品展「きりえの世界にようこそ...
【上ノ国】町上ノ国の元上ノ国町職員北村克夫さん（７１）が、著書「没後...
函館市住宅都市施設公社が主催する「フォレストビューコンサート」が９日...
ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は９日、今夏...
函館出身で現代美術家の滝花保和さん（４５）は、自身が運営するアートギ...
市民有志で活動する函館オペラの会（大坂吉明会長）は２年ぶりの公演とな...
【松前】町教委はこのほど、松前町の郷土芸能を楽しんでもうらおうと、町...
函館市亀尾町の興禅寺（太田広康住職）を拠点に吊るし飾りなどのちりめん...
函館市内・近郊で活動する大道芸サークル「おどけ箱」は２日、市亀田交流...
今年度の函館市高齢者大学青柳校（市文化・スポーツ振興財団主催）の入学...
【江差】江差観光コンベンション協会は１３日、７月３、４日の両日に開催...
【北斗】市郷土資料館（市総合分庁舎内）で第１２回特別展「ここまでわか...
◇北斗市（１４日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽いちごちゃんひろ...
◇北斗市（１４日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
「きれいだね」。ドライフラワーやビーズを使いオリジナルのハーバリウム...
市立函館保健所は１３日、市内で新たに８人が新型コロナウイルスに感染し...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１３日、新たな新型コロナウイルス...
認定こども園「高丘幼稚園」（函館市高丘町、蒲生由美子園長）は、未就園...
函館西高校（高橋敏史校長、生徒７０７人）は１１日、北海道・北東北の縄...