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函館市末広町８の「はこだて工芸舎」で、旭川市出身で岩手県在住の陶芸家...
函館市中央図書館（五稜郭町２６）は、長引くコロナ禍で外出が難しい状況...
インドで作られたストールなどを紹介する展示会「インドの手仕事 染めと...
民謡・民舞北海道道南連合大会（日本民謡協会北海道道南連合会など主催、...
今年２０周年を迎えた函館バウハウス工房陶芸教室（佐藤留利子代表）の生...
函館出身の画家、故高森明さんの遺作を展示する「高森明展」が４日、函館...
函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）はこのほど、今年度の「...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産への登録を後押ししようと活動...
第３０回函館市青少年芸術教育奨励事業の席書大会が８月３０日、市亀田交...
函館市は、介護施設や市立函館病院で新型コロナウイルス感染症対策を強化...
道は８日、新型コロナウイルス感染症で軽症、無症状者の宿泊療養先として...
函館西高校（佐藤裕之校長）は８日、同校で課題研究発表会を開き、３年生...
函館市は、臨時休業などの影響で利用者が減少した公共施設の指定管理者へ...
【札幌】後志管内寿都町が原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）...
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、函館市は、道内唯一の国指定文化財...
バドミントンの第７２回函館地区選手権大会兼佐々木俊雄杯争奪大会（函館...
中学硬式野球の第２９回秋季北海道リーグ（日本少年野球連盟北海道支部主...
今シーズン、９人の日本人野球選手が米メジャーリーグで奮闘中だ。１９６...
【七飯】北海道大沼国際交流協会は１０月４日、和太鼓朗読劇「石川啄木記...