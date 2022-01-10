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町村ガイド

町村ガイド・一般（１１～１３日）

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　◇北斗市（１１日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） 　（１２日...

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町村ガイド・一般（７日～１０日）

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町村ガイド・健康（７日～１０日）

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　◇北斗市（１２日）▽１０カ月児健診（保健センター／後０時５０分） 　...

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道内で１０６人感染

[ 社会 ]

　【札幌】道などは１０日、道内で新たに１０６人が新型コロナウイルスに感...

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函館市内の新規感染者ゼロ

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　市立函館保健所は１０日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...

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企業探訪／ＫＤＳ

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　２００７年に社長の南部洋さんが「かもめ代行サービス」を立ち上げ、１１...

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１２日の渡島・桧山地方は猛吹雪のおそれ

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町村ガイド・一般（１１～１３日）

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１４、１５日に「狸コミチ」出店者説明会オンライン開催

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