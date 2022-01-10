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◇北斗市（１１日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） （１２日...
◇北斗市 （７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（７日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時）▽３カ月・...
◇北斗市（２４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２４日）▽乳児健診（保健センター／正午） ◇森町（２４日...
◇北斗市（２１日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２１日）▽せせらぎ温泉「ゆず湯」（同温泉／２６日まで）▽法...
◇北斗市 （１７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇長万部町（１７日）▽まる元運動教室（静狩振興会館（静狩）／前１０時...
◇北斗市（１５日）▽おはなし会（市立図書館分館／前１０時半）▽絵本貸...
【七飯】七飯消防出初め式が７日、町内で開かれた。七飯消防団（澤田雄一...
函館地方気象台によると、低気圧が発達しながら北海道付近を通過する影響...
◇北斗市（１１日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） （１２日...
◇北斗市（１２日）▽１０カ月児健診（保健センター／後０時５０分） ...
【森】森町の２０２２年成人式が９日、町公民館で開かれた。新成人対象１...
【札幌】総合建設業のフジタ（東京）と商業施設の企画・プロデュース、店...
【江差】成人式は９日、町文化会館で開かれた。今年の新成人は町外在住の...
【札幌】道などは１０日、道内で新たに１０６人が新型コロナウイルスに感...
市立函館保健所は１０日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...
２００７年に社長の南部洋さんが「かもめ代行サービス」を立ち上げ、１１...