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◇七飯町 （１７日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午）▽就学時...
◇森町 （１４日）▽３歳児健診（保健センター／後０時５０分） ◇長...
◇北斗市 （１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽おはなし会（市...
◇北斗市 （１０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇七飯町 （１０日）▽乳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （１...
◇北斗市 （７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （８...
◇北斗市 （７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （８日...
◇七飯町 （３日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（保...
◇北斗市 （３日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市 （９月１日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１...
【木古内】町議会第３回定例会は１６日、本会議を再開。決算審査特別委員...
◇七飯町 （１７日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午）▽就学時...
◇北斗市 （１７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
【福島】福島大神宮（常盤井武典宮司）は１０日、新型コロナウイルスの収...
【北斗】市議会産業建設常任委員会（玉森大樹委員長）は１６日、本会議で...
６月に実施された「第１４２回全商珠算・電卓実務検定」（全国商業高校協...
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