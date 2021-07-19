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町村ガイド

町村ガイド・健康（１３～１５日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（１３日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...

町村ガイド・健康（１３～１５日）

町村ガイド・一般（１３～１５日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（１４日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...

町村ガイド・一般（１３～１５日）

町村ガイド・一般（９日～１２日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（１２日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） 　◇七飯町...

町村ガイド・一般（９日～１２日）

町村ガイド・健康（９日～１２日）

[ 町村ガイド ]

　◇森町（９日）▽総合健診（さわやかセンター・砂原／前６時） 　（１０...

町村ガイド・健康（９日～１２日）

町村ガイド・健康（６日～８日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（６日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分）（７日）▽...

町村ガイド・健康（６日～８日）

町村ガイド・一般（６日～８日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（６日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...

町村ガイド・一般（６日～８日）

町村ガイド・一般（２日～５日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（５日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） 　◇七飯町　...

町村ガイド・一般（２日～５日）
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町村ガイド・健康（２０日～２２日）

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町村ガイド・一般（２０日～２２日）

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市立函館保健所が食中毒警報

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