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◇北斗市 （２０日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時）▽マイナ...
◇森町（１６日）▽子育て教室（はいはい教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（１６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（１３日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（１４日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
◇北斗市（１２日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町...
◇森町（９日）▽総合健診（さわやかセンター・砂原／前６時） （１０...
◇北斗市（６日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分）（７日）▽...
◇北斗市（６日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（５日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 ...
【森】道警函館方面本部は、長年にわたり、暴力追放運動に尽力したとして...
町が発祥とされる特産品ジャガイモ「あっさぶメークイン」をふんだんに使...
◇七飯町（２０日）▽離乳食教室（後期食）（保健センター／前１０時半／...
◇北斗市 （２０日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時）▽マイナ...
【七飯】町本町４のたい焼き店「中村屋ななえ店」（和田博美代表）はこの...
【札幌】道や札幌市などは１９日、新たな新型コロナウイルス感染者数など...
市立函館、渡島、八雲保健所は１９日、管内に食中毒警報を発令した。最高...
市立函館保健所は１９日、新たに函館市内で２０代男性１人が新型コロナウ...
【八雲】渡島保健所は１９日、食中毒警報を発令した。最高気温２８度を上...