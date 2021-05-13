函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 募集
    写真の日プロジェクト
  • ５月のプレゼント
    映画鑑賞券
  • 高校野球
    春季大会
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

町村ガイド

町村ガイド・健康（１４～１７日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（１４日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...

町村ガイド・健康（１４～１７日）

町村ガイド・健康（７日～１０日）

[ 町村ガイド ]

　◇森町（７日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） 　（１０...

町村ガイド・健康（７日～１０日）

町村ガイド・一般（７日～１０日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...

町村ガイド・一般（７日～１０日）
町村ガイド 記事一覧へ

最新記事

町村ガイド・一般（１４～１７日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（１４日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽いちごちゃんひろ...

町村ガイド・一般（１４～１７日）

町村ガイド・健康（１４～１７日）

[ 町村ガイド ]

　◇北斗市（１４日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...

町村ガイド・健康（１４～１７日）

元気いっぱい／力作に挑戦

[ 教育 ]

　「きれいだね」。ドライフラワーやビーズを使いオリジナルのハーバリウム...

元気いっぱい／力作に挑戦
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

探究心、いつまでも　高齢者大学青柳校で入学式

探究心、いつまでも　高齢者大学青柳校で入学式

江差かもめ島まつり中止　２年連続

江差かもめ島まつり中止　２年連続

戸切地陣屋跡の実像に迫る　北斗市郷土資料館が企画展

戸切地陣屋跡の実像に迫る　北斗市郷土資料館が企画展

元気いっぱい／力作に挑戦

元気いっぱい／力作に挑戦

函館で新規感染８人　変異株疑い４人

函館で新規感染８人　変異株疑い４人

【速報】道内で７１２人感染　渡島１人、桧山２人

【速報】道内で７１２人感染　渡島１人、桧山２人

親子でのびのび外遊び　高丘幼稚園が未就園児教室、見学受付中

親子でのびのび外遊び　高丘幼稚園が未就園児教室、見学受付中

縄文遺跡群への理解深める　山田さん西高１年向けに講演

縄文遺跡群への理解深める　山田さん西高１年向けに講演

函館再生職人⑤／デニムリペア函館　須藤英雄さん

函館再生職人⑤／デニムリペア函館　須藤英雄さん

企業探訪／宝山商事

企業探訪／宝山商事

最新動画

ＭＡＩＳＯＮＮＥＴＴＥめぞねっと／ナチュラルワイン中心に販売

脱毛サロン　ベノワックス／ブラジリアンワックス専門サロン

から揚げ専門店あげ太郎本店／揚げたての提供がモットー

海鮮料理と釜めし　あらき／１５分程で炊きたてを提供

ヘアーベース　ティビ／きれいになれるお手伝いを

動画一覧

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

5月13日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

5月13日のイベント情報

2021年5月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト

ハコラク