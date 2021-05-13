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◇北斗市（１４日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽いちごちゃんひろ...
◇北斗市（１１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１２...
◇北斗市（１１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１...
◇森町（７日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） （１０...
◇北斗市（７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇長万部町（３０日）▽まる元運動教室（静狩振興会館（静狩）／前１０時...
◇北斗市（３０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（２８日）▽北斗桜回廊（５月９日まで）▽絵本貸出日（第二東光...
◇長万部町（２７日）▽乳児健康診査、乳幼児健康相談、ＢＣＧ接種（ふれ...
◇北斗市（２３日）▽いちごちゃんひろば 子どもの日の製作（であえーる...
今年度の函館市高齢者大学青柳校（市文化・スポーツ振興財団主催）の入学...
【江差】江差観光コンベンション協会は１３日、７月３、４日の両日に開催...
【北斗】市郷土資料館（市総合分庁舎内）で第１２回特別展「ここまでわか...
◇北斗市（１４日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽いちごちゃんひろ...
◇北斗市（１４日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
「きれいだね」。ドライフラワーやビーズを使いオリジナルのハーバリウム...
市立函館保健所は１３日、市内で新たに８人が新型コロナウイルスに感染し...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１３日、新たな新型コロナウイルス...
認定こども園「高丘幼稚園」（函館市高丘町、蒲生由美子園長）は、未就園...
函館西高校（高橋敏史校長、生徒７０７人）は１１日、北海道・北東北の縄...