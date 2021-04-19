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◇北斗市（２０日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市 （１６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇森町 （１６日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分...
◇七飯町（１５日）▽離乳食教室（初期食）（保健センター／前１０時１５...
◇北斗市（１３日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時） （１４日）▽絵...
◇七飯町（９日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （９日...
◇北斗市（９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（６日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （７日...
◇北斗市（６日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （７日）...
◇北斗市（２日）いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集会...
市立函館保健所は１９日、同保健所の山田隆良所長（６４）が新型コロナウ...
◇北斗市（２０日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２０日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２１...
道信用保証協会（札幌）は、２０２０年度の信用保証の実績をまとめた。新...
【札幌】道と札幌市は１９日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認した...
【乙部】江差署と町防犯協会（橋本紀夫会長）などは１５日、道南うみ街信...
市立函館保健所は１９日、市内で新型コロナウイルスの新たな感染者の確認...
【知内】道南の秘境「矢越海岸」のある小谷石地区の民宿「ムラカミヤ」（...