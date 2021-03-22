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◇北斗市（２３日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （２...
◇北斗市（１９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇長万部町（１９日）▽まる元運動教室（静狩振興会館（静狩）／前１０時...
◇北斗市（１６日）▽北斗市収蔵作品展「鵜川五郎展」～野の花シリーズ～...
◇北斗市（１７日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
◇森町（１２日）▽こころの健康相談、離乳食教室（保健センター／前１０...
◇北斗市（１２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（９日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１０...
◇森町（５日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇...
【松前】第２回松前町議会臨時会が２２日開かれた。 肉牛改良センター賃...
【北斗】市立図書館は新年度、借りた図書の履歴を記録する「読書の通帳」...
函館家庭生活カウンセラー養成講座運営委員会（山崎文雄委員長）は、カウ...
◇北斗市（２３日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （２...
◇北斗市（２３日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
【札幌】道と札幌市、旭川市は２２日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は２２日、函館市居住の２０代女性１人（軽症）と年代・性...
函館市湯川町の電車通り沿いにある「やきだんご銀月」を運営。主食用、ま...
プロに応える建設資材の専門商社として 函館から道内シェアの拡大を目...
函館市内では、ともえ大橋や大森浜の海岸周辺などの歩道でランニングをし...