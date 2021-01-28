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◇森町（２９日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
◇北斗市（２７日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２７日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
◇北斗市（２２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（１９日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（１９日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２０...
◇七飯町（１６日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（大中山コモン／...
◇北斗市 （１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽いちごちゃんひ...
◇七飯町（１３日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午） ◇森町...
◇北斗市（１２日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） （１４日...
◇北斗市（２９日）▽いちごちゃんひろば 節分製作（であえーる新函館北...
◇森町（２９日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
函館大谷短大光る影絵サークル（池渕歩部長）は、コミュニティーラジオ局...
今年８月に開催予定の「はこだて国際科学祭２０２１０」（サイエンス・サ...
道教育大は２月２７日午後２時半から、現代の課題に即した教員養成を進め...
大舞台に向け鍛錬―。３月の全日本リコーダーコンテストへの出場に向け、...
ＪＲ北海道は２８日、低気圧接近の影響で、函館午後１０時２７分発森行き...
【森】町は、新型コロナウイルス経済対策として１０月に発行した「もりま...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は２８日、新たな新型コロナウイルス感染...
市立函館保健所は２８日、函館市内で新たに８人が新型コロナウイルスに感...