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◇北斗市（１９日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（１９日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２０...
◇七飯町（１６日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（大中山コモン／...
◇北斗市 （１５日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽いちごちゃんひ...
◇七飯町（１３日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午） ◇森町...
◇北斗市（１２日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） （１４日...
◇北斗市 （９日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） ◇七...
◇森町（８日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇...
◇北斗市（１月５日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （...
◇北斗市 （２５日）▽いちごちゃんひろば クリスマス製作（であえーる...
【長万部】２１日午前１０時５５分ごろ、長万部町中ノ沢のＪＲ函館線中ノ...
【上ノ国】かみのくに食遊祭実行委は、今月２４日に開催を予定していた第...
【森】町は１５日、新年度中の地域公共交通計画策定に向け、駒ケ岳特別母...
◇北斗市 （２２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
一般社団法人日本新聞協会は、家族や友人と新聞記事を読み、感想や意見を...
アイヌ文化に触れる―函館市北方民族資料館で開かれたアイヌ伝統の楽器ム...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は２１日、新たな新型コロナウイルス感染...
市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感...
【知内】１９９３年に知内高校野球部を甲子園へ導いた、故山本鉄弥元監督...
【上ノ国】道の駅「上ノ国もんじゅ」は１６日、各地の名産品などを取りそ...