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◇北斗市（２３日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市 （１８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇七飯町（１８日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （１...
◇北斗市（１５日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１６...
◇七飯町（１５日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（大...
◇北斗市（１１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（１１日）▽こころの健康相談、元気はつらつクラブ（保健センター...
◇北斗市（９日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半）...
◇長万部町（９日）▽脳の健康教室＆ふれあいサロン（町デイサービスセン...
◇長万部町（４日）▽まる元運動教室（静狩振興会館（静狩）／前１０時、...
２１日午後６時１５分ごろ、道南いさりび鉄道の函館午後６時３４分発上磯...
日本航空（ＪＡＬ）は２１日、函館発大阪（伊丹）行き１便を欠航、３５人...
道と札幌市、旭川市は２１日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表し...
◇北斗市（２３日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２２日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
【森】２１日正午ごろ、ＪＲ函館線石谷―本石倉間の第四石倉トンネル札幌...
【鹿部】町は新型コロナウイルスに対する追加事業として、経済支援や感染...
函館市は２１日、市内で新たな新型コロナウイルス感染者は確認されたなか...
【北斗】新型コロナウイルスの感染防止に役立ててもらおうと、函館法人会...