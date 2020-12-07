この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇北斗市（９日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半）...
◇長万部町（４日）▽まる元運動教室（静狩振興会館（静狩）／前１０時、...
◇北斗市（４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分）（２日）▽...
◇北斗市（３０日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時）...
◇北斗市（２７日）▽いちごちゃんひろば「体を動かして遊ぼう！」（であ...
◇北斗市（２４日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２４日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時）▽第３回北斗...
◇鹿部町（２０日）▽乳幼児健診（総合体育館保健室／後１時） ◇長万部...
市立函館保健所は７日、水痘（水ぼうそう）の注意報を発令した。第４９週...
◇北斗市（９日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半）...
◇長万部町（９日）▽脳の健康教室＆ふれあいサロン（町デイサービスセン...
【札幌、小樽】道と札幌市などは７日、新たな新型コロナウイルス感染確認...
市立函館保健所は７日、市内居住の７０代無職男性１人が新型コロナウイル...
【七飯】大中山中学校（横山佳彦校長、生徒３０７人）は１日、地域から集...
【鹿部】ホタテ貝殻のリサイクル事業に取り組む「北海道スカラップ」（町...
病理診断の有用性について 病理診断は一般的にはあまりなじみがないと思...
“本町のパパとママ”と呼ばれて２０年 店の心...