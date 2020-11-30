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◇北斗市（１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（３０日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時）...
◇北斗市（２７日）▽いちごちゃんひろば「体を動かして遊ぼう！」（であ...
◇北斗市（２４日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２４日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時）▽第３回北斗...
◇鹿部町（２０日）▽乳幼児健診（総合体育館保健室／後１時） ◇長万部...
◇北斗市（２０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（１７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１８日...
◇北斗市（１８日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時５０分）（１９...
◇北斗市（１３日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
【奥尻】１１月２９日までに奥尻町職員４人の新型コロナウイルス感染が確...
旭川市は３０日、新たに１９人が新型コロナウイルスに感染したと発表した...
【鹿部】第５回鹿部町議会臨時会が１１月３０日、開かれた。人事院勧告に...
【江差】明治安田生命函館中央営業所江差出張所（新本清隆所長）はこのほ...
【知内】第８回町議会臨時会が１１月３０日に開かれた。町診療所用機器購...
【森】森町議会１１月会議が１１月３０日、開かれた。人事院勧告に基づき...
【松前】松前町議会第６回臨時会が１１月３０日に開かれた。人事院勧告に...
◇北斗市（１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分）（２日）▽...