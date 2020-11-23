この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇北斗市 （２４日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分...
◇鹿部町（２０日）▽乳幼児健診（総合体育館保健室／後１時） ◇長万部...
◇北斗市（２０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（１７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１８日...
◇北斗市（１８日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時５０分）（１９...
◇北斗市（１３日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（１３日）▽こころの健康相談、離乳食教室（保健センター／前１０...
◇北斗市（１０日）▽２０２０年度三橋美智也遺品・記念品展（市総合文化...
◇北斗市（１０日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （１１...
◇北斗市（６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市 （２４日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分...
◇北斗市 （２４日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時）▽第３回北...
【森】町は、来年４月１日採用予定の建築技術者職員１人を随時募集してい...
【札幌】札幌市は２３日、新たに１４０人が新型コロナウイルスに感染した...
【北斗】大野中学校（村上篤校長）で１８日、東京フィルハーモニー交響楽...
【札幌】道は２３日、道検査分で新たに４１人の新型コロナウイルス感染者...
【知内】町教委はこのほど、第３回しりうち未来づくりセミナーをスポーツ...
函館市は２３日、同市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発...
１８９５年創業の老舗企業。菓子製造や薬品などの小売りから始まり後にひ...
バスケットボールの第３７回函館地区高校冬季大会（道バスケットボール協...