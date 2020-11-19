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◇鹿部町（２０日）▽乳幼児健診（総合体育館保健室／後１時） ◇長万部...
◇北斗市（１７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１８日...
◇北斗市（１８日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時５０分）（１９...
◇北斗市（１３日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（１３日）▽こころの健康相談、離乳食教室（保健センター／前１０...
◇北斗市（１０日）▽２０２０年度三橋美智也遺品・記念品展（市総合文化...
◇北斗市（１０日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （１１...
◇北斗市（６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇七飯町（６日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（大沼...
◇北斗市（５日）▽人権悩みごと相談・行政相談（総合分庁舎／前９時半）...
【札幌】札幌市は１９日、同市内で新たに１９７人が新型コロナウイルスに...
青函フェリーは１９日、前日に引き続きフェリー「あさかぜ５号」で運航す...
日本航空（ＪＡＬ）は１９日、奥尻空港の悪天候のため函館―奥尻の１往復...
【森】町は、来年４月１日採用予定の建築技術者職員１人を随時募集してい...
【鹿部】道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」で２２日、第４日曜...
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◇北斗市（２０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
遺愛女子高校普通科特別進学コースの２年生では、英語の文法などを学ぶ「...
函館大妻高校（池田延己校長）の家政科は１４日、「第８回学習報告会」を...