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◇北斗市（２６日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
◇北斗市（２１日）▽夏季季節展「戦争と平和展」（市郷土資料館特別展示...
◇北斗市（２１日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
◇北斗市（１８日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇北斗市（１８日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１９日...
◇木古内町（１７日）▽町国保病院診察日（泌尿器科／正午） ◇松前町 ...
◇北斗市 （１４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇北斗市（１２日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（１１日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時）▽学校閉庁日...
◇北斗市（７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
津軽海峡フェリーは、函館市港町３の同社函館ターミナル２階で、２１日か...
【北斗】市議会の議会改革推進調査特別委員会（白戸昭司委員長）が２４日...
【上ノ国】町観光振興公社は、「第１回道の駅上ノ国もんじゅフォトコンテ...
【江差、上ノ国】日本野鳥の会道南桧山は、３０日に開く「江差町・上ノ国...
◇北斗市（２５日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （２６...
◇北斗市（２６日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
【札幌、小樽】道と札幌市、小樽市は２４日、道内で新たに８人が新型コロ...
【木古内】町は、９月２６日から町健康管理センターで開講する介護職員初...