この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇北斗市（１１日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時）▽学校閉庁日...
◇北斗市（７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇森町（７日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇木...
◇北斗市（４日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（４日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （５日）...
◇森町（８月３日）▽健康相談（さわやかセンター・砂原／前９時半） ...
◇北斗市（３１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（２９日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２９日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時４５分） ◇長...
◇北斗市（２７日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町（...
北方領土返還要求運動強調月間（３１日まで）に合わせて、北方領土復帰期...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家、四葉亭一文無さんによる落語...
市立函館博物館（阿部貴樹館長）は１０日、函館公園内で講座「ひょうたん...
日本航空（ＪＡＬ）は１０日、機材故障による整備のため函館発丘珠行きの...
【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」内にある「いももちや」は７日、「ち...
◇北斗市（１２日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（１１日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時）▽学校閉庁日...
【上ノ国】道の駅上ノ国もんじゅで８日、子どもたちに人気の大型エアー遊...
【札幌】道と札幌市は１０日、道内で１３人が新たに新型コロナウイルスに...