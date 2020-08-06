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◇森町（７日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇木...
◇北斗市（４日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（４日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （５日）...
◇森町（８月３日）▽健康相談（さわやかセンター・砂原／前９時半） ...
◇北斗市（３１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（２９日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２９日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時４５分） ◇長...
◇北斗市（２７日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町（...
◇長万部町（２７日）▽健康教室（大浜振興会館（大浜）／前１０時） ◇...
◇北斗市 （２１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律...
◇厚沢部町スポーツ協会長杯大会（２日、町多目的交流広場パークゴルフ場...
◇第７回つぐみ会大会（７月２１日、八郎沼パークゴルフ場） ▽男子 ...
◇北斗市（７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇森町（７日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇木...
【木古内】町は新型コロナウイルス感染症の影響で離職または内定取り消し...
【北斗】明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は３日、新型コロナウイ...
【札幌】札幌市は６日、新たに６人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
【松前】松城小学校（岩井栄一校長、児童１１１人）の６年生２２人が７月...
「山川牧場」の代名詞と言えば「特濃牛乳」。ホルスタイン種とタンパク質...