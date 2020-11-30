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【江差】住民がまちづくりのアイデアを語り合う「まちづくりカフェ」のプ...
函館市乃木町のデイサービス施設「デイサロン乃木」（出村ゆかり代表）は...
市民が楽しく健康に関する知識を習得する「はこだて市民健幸大学」の今年...
【松前】道南を拠点とするヨガインストラクター石田綺（あや）さん（２８...
函館市とがん相談支援センターは、市中央図書館（五稜郭町２６）でがん啓...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、自宅で過ごす高齢者の運動不足を解消...
函館市民が楽しみながら健康に関する知識を習得する「はこだて市民健幸（...
【七飯】新型コロナウイルスの収束が見えない中、感染防止を考慮に入れた...
市民に健康の基礎知識などを学んでもらう「はこだて市民健幸大学」の今年...
【北斗】沖川小学校（加藤良明校長）でこのほど、健康づくり体操講座が開...
【奥尻】１１月２９日までに奥尻町職員４人の新型コロナウイルス感染が確...
旭川市は３０日、新たに１９人が新型コロナウイルスに感染したと発表した...
【鹿部】第５回鹿部町議会臨時会が１１月３０日、開かれた。人事院勧告に...
【江差】明治安田生命函館中央営業所江差出張所（新本清隆所長）はこのほ...
【知内】第８回町議会臨時会が１１月３０日に開かれた。町診療所用機器購...
【森】森町議会１１月会議が１１月３０日、開かれた。人事院勧告に基づき...
【松前】松前町議会第６回臨時会が１１月３０日に開かれた。人事院勧告に...
◇北斗市（１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（１日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分）（２日）▽...