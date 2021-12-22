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函館地方社会保障推進協議会（岩瀬英雄会長）は３日、函館市に対し、高齢...
三省堂書店函館営業所川原店（函館市川原町４）で「障がい者理解促進ブッ...
【北斗】生命保険協会函館協会（会長・北村太日本生命保険函館支社長）は...
函館市内で放課後等デイサービスや就労継続支援Ｂ型事業所などを展開する...
市民後見人候補登録者が実務的な技能を習得するフォローアップ研修が２、...
函館市亀田交流プラザ（美原１）は函館視覚障害者福祉協議会（函視協、島...
ＮＰＯ法人日本障害者・高齢者生活支援機構（田中慎一理事長）は、スポー...
医療・介護・福祉の仕事を発信するイベント「未来づくりマルシェ」（函館...
第６７回函館市身体障害者福祉大会（市身体障害者福祉団体連合会、市社会...
バスケットボールの函館地区高校新人大会（道バスケットボール協会主催）...
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北ガスフレアスト函館南（函館市豊川町、伊藤裕司社長）は１６日、経済振...
国の２０２１年度補正予算成立を受け、函館開発建設部は２１日、関連事業...
２０１４年から道南初の介助犬として活動している「ホビット」（雄、１０...
更紗の朗読会Ｖｏｌ・１０１が２３日午後２時から、函館市中央図書館視聴...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日午後２時から、第９...
神山児童館（小岩眞智子館長）で１８日、クリスマス会が開かれた。地域の...
道教育大函館校の学生でつくる「函館サンタラン」実行委員会のメンバー３...