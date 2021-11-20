函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    福祉

    福祉 記事一覧へ

    最新記事

    休日当番医１１月２１日

    [ 休日当番医 ]

    　◇函館・北斗・七飯（午前１０時―午後４時） 　【小　児　科】かみいそ...

    休日当番医１１月２１日

    道内で１２人感染

    [ 社会 ]

    　【札幌、旭川】道などは２０日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表...

    道内で１２人感染

    函館のコロナ感染者ゼロ

    [ 社会 ]

    　市立函館保健所は２０日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した...

    函館のコロナ感染者ゼロ
    最新記事一覧へ
    休日当番医
    渡島・檜山管内
    休日当番医１１月２１日
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    きょうの人生指針／誕生月占い

    最新ニュース

    清掃業務ありがとう　うみの星保育園児が市環境部を訪問

    清掃業務ありがとう　うみの星保育園児が市環境部を訪問

    １１月２１日（日）のおくやみ

    １１月２１日（日）のおくやみ

    野村證券前函館支店長の梶田氏講演　中小企業家同友会１１月例会

    野村證券前函館支店長の梶田氏講演　中小企業家同友会１１月例会

    自立更生や援護に尽力した１６人表彰

    自立更生や援護に尽力した１６人表彰

    松前町清部で住宅火災、１人死亡

    松前町清部で住宅火災、１人死亡

    道内で１２人感染

    道内で１２人感染

    函館のコロナ感染者ゼロ

    函館のコロナ感染者ゼロ

    ドクターコラム／平田博巳内科クリニック　理事長・院長　平田博巳さん

    ドクターコラム／平田博巳内科クリニック　理事長・院長　平田博巳さん

    食を紡ぐ人／メインダイニングフォーポイント　二本柳司さん

    食を紡ぐ人／メインダイニングフォーポイント　二本柳司さん

    軽石対策で函館開建・小葉松さん沖縄に派遣　道開発局

    軽石対策で函館開建・小葉松さん沖縄に派遣　道開発局

    最新動画

    ＰＲＯＤＵＣＴ　ＨＩＳＴＯＲＹ／『白い半熟スイートポテト』カドウフーズ

    ガトー・アンティーク／シンプルで食べやすいケーキを

    イエローウィン／まつ毛パーマとネイルのサロン

    こっしーのおみせ／居心地の良い癒やしの場所に

    ｇｙｏｇｙｏ／水産物卸売業者直営店の刺身定食

    動画一覧
    道南リサーチ
    周年特集バナー
    周年特集バナー

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    11月20日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    11月20日のイベント情報

    2021年11月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト