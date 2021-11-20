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渡島総合振興局は３日、障害者の社会参加を推進する「イエローリボン運動...
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第６７回函館市身体障害者福祉大会（市身体障害者福祉団体連合会、市社会...
◇函館・北斗・七飯（午前１０時―午後４時） 【小 児 科】かみいそ...
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市立函館保健所は２０日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した...
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喜ばれる料理を目指し日々たゆまぬ研究を続ける 「メインダイニング フ...