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就労継続支援Ａ型事業所アリスソリューション函館（函館市新川町、中村守...
渡島総合振興局は３日、障害者の社会参加を推進する「イエローリボン運動...
函館市地域包括支援センターゆのかわなどが高齢者向けに作成した「ぶらり...
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【江差】北海道観光振興機構は２１日、えさし海の駅「開陽丸」で「バリア...
第５７回函館市民生委員・児童委員大会がこのほど、市芸術ホールで開かれ...
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民間の発達援助サービス「てらっこ塾」代表の大久保悠さん（３９）が著書...
【北斗】第１５回北斗市社会福祉大会（市社会福祉協議会主催）が１３日、...
立憲民主党道連代表の逢坂誠二衆院議員（６２）＝道８区＝は１６日、枝野...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...
【木古内】町社会福祉協議会（工藤嗣美会長）は、活動に見合った対価を支...
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地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は２０日午後１時半...
【七飯】函館青年会議所（函館ＪＣ、紀國隆介理事長）は１２日、元宮崎県...
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〇…函館市女性センター（東川町１１）は１２月４、１１の両日に開く連続...
函館臨床福祉専門学校は２０、２１日の両日、午前１０時から函館蔦屋書店...
人気バイオリン奏者ＮＡＯＴＯさんと、ピアニストの清塚信也さんによる「...