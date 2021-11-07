この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
渡島総合振興局は３日、障害者の社会参加を推進する「イエローリボン運動...
函館市地域包括支援センターゆのかわなどが高齢者向けに作成した「ぶらり...
【江差】生命保険協会函館協会（会長・北村太日本生命保険函館支社長）は...
【江差】北海道観光振興機構は２１日、えさし海の駅「開陽丸」で「バリア...
第５７回函館市民生委員・児童委員大会がこのほど、市芸術ホールで開かれ...
北海道コカ・コーラボトリング（札幌市、佐々木康行社長）は１９日、フー...
民間の発達援助サービス「てらっこ塾」代表の大久保悠さん（３９）が著書...
【北斗】第１５回北斗市社会福祉大会（市社会福祉協議会主催）が１３日、...
【七飯】七飯町共同募金委員会は、今年も赤い羽根共同募金寄付金付きグッ...
道南初の福祉車両専門店「ふくしる函館店」が１０月１日、函館市富岡町２...
就労継続支援Ａ型事業所アリスソリューション函館（函館市新川町、中村守...
【札幌、旭川】道などは７日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表し...
市立函館保健所は７日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
【北斗】ラグビーの第２９回道高校新人大会兼第２３回全国高校選抜大会道...
函館ソフトテニス連盟（道下邦雄会長）が主催するジュニアスクール「チャ...
今年の世相を反映した言葉を選ぶ「２０２１ユーキャン新語・流行語大賞」...
函館での生活も大学時代から数えて今年で７年目。大学１年からお世話にな...
【北斗】渡島・桧山管内の小学生と保護者２８人が６日、２０３０年度の札...