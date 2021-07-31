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函館市共同募金委員会は２０２１年版の寄付金付きピンバッジを作製した。...
障害者やひきこもりの当事者を対象に農福連携事業に取り組むＮＰＯ法人「...
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函館市は７月１日から、生活困窮世帯向けに厚生労働省が新設した「新型コ...
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◇函館・北斗・七飯（午前１０時―午後４時） 【小 児 科】かみいそ...