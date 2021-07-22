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函館市共同募金委員会は２０２１年版の寄付金付きピンバッジを作製した。...
障害者やひきこもりの当事者を対象に農福連携事業に取り組むＮＰＯ法人「...
【木古内】町社会福祉協議会（工藤嗣美会長）に１２日、新たに車いす対応...
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函館市は７月１日から、生活困窮世帯向けに厚生労働省が新設した「新型コ...
建物清掃に特化した就労移行支援事業所「ＷｉＳｈ（ウイッシュ）」（函館...
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函館視覚障害者福祉協議会の理事長、島信一朗さん（５１）がこのほど、自...
函館市と函館市社会福祉協議会が共催する今年度のくらしのサポーター養成...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）の日本語日本文化講座夏期セミナー」の...
１９７５年に佐藤武人さん（現会長）が江差町で創業し、２０１７年に佐藤...
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○…縄文時代をテーマにしたオリジナルの「縄文標本」をつくるワークショ...
北海道日本ハムファイターズの球団公式チアリーディングチーム「ファイタ...