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世界自閉症啓発デー（４月２日）の活動の一環として、函館地域実行委は、...
函館市総合福祉センター（若松町３３）の利用者などが手掛けた作品が並ぶ...
函館市福祉人材バンクは２５日、市亀田交流プラザで福祉マンパワー活用講...
買い物やレクリエーションを通じて高齢者の健康づくりを支援する「おでか...
道南の小中学校の児童・生徒や障害者施設の利用者が製作した作品展示など...
障害者の就労をサポートする就労継続支援Ｂ型事業所ジョブハウス勇気（函...
道南の８６店が加盟する北海道損害保険代理業協会函館支部（木村勇人支部...
今年度の社会福祉功労者に対する厚生労働大臣表彰伝達式が２１日、函館市...
【北斗】介護老人保健施設などを運営する社会福祉法人「雄心会」（北斗市...
生命保険協会函館協会（石桁健司会長）は２２日、函館市視覚障害者福祉協...
【木古内】渡島西部地域では初となる小規模多機能型居宅介護施設「さくら...
【七飯】町は新型コロナウイルスの影響で離職、内定取り消しをされた町民...
【北斗】道が主催するコンクール「ごみの散乱防止になどに関するポスター...
【北斗】石別小学校（齋藤政洋校長）の６年生３人が、開校１４０周年記念...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２日＝...
速報性を高く評価 労働関連法規や社会保険の専門家として企業向けコ...
紙面ビューアを活用 函館市富岡町で印章店を経営する小林公樹さん（６...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは３０日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は３０日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...