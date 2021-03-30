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函館市総合福祉センター（若松町３３）の利用者などが手掛けた作品が並ぶ...
函館市福祉人材バンクは２５日、市亀田交流プラザで福祉マンパワー活用講...
買い物やレクリエーションを通じて高齢者の健康づくりを支援する「おでか...
道南の小中学校の児童・生徒や障害者施設の利用者が製作した作品展示など...
障害者の就労をサポートする就労継続支援Ｂ型事業所ジョブハウス勇気（函...
道南の８６店が加盟する北海道損害保険代理業協会函館支部（木村勇人支部...
今年度の社会福祉功労者に対する厚生労働大臣表彰伝達式が２１日、函館市...
【北斗】介護老人保健施設などを運営する社会福祉法人「雄心会」（北斗市...
生命保険協会函館協会（石桁健司会長）は２２日、函館市視覚障害者福祉協...
函館市各種連絡協議会（永澤和枝会長）は１７日、市民会館小ホールで男女...
世界自閉症啓発デー（４月２日）の活動の一環として、函館地域実行委は、...
函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ内）は、函館にい...
函館の文芸同人「視線の会」の文芸誌「視線」の第１１号が完成した。新た...
〇…ホクレン（札幌）と北海道米販売拡大委員会は２９日、コメ消費拡大に...
函館市は２９日、２０２１年度のクルーズ客船入港予定を発表した。当面は...
函館市は新年度、新規学卒者らの雇用促進と市内企業の採用力強化を目的と...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した飲食店...
国内外で活躍する料理人が函館に集う「第９回世界料理学会 ｉｎ ＨＡＫ...
東日本大震災から１０年を過ぎた中、今なお太平洋沿岸の広い範囲で余震活...