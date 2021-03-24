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函館市福祉人材バンクは２５日、市亀田交流プラザで福祉マンパワー活用講...
買い物やレクリエーションを通じて高齢者の健康づくりを支援する「おでか...
道南の小中学校の児童・生徒や障害者施設の利用者が製作した作品展示など...
障害者の就労をサポートする就労継続支援Ｂ型事業所ジョブハウス勇気（函...
道南の８６店が加盟する北海道損害保険代理業協会函館支部（木村勇人支部...
今年度の社会福祉功労者に対する厚生労働大臣表彰伝達式が２１日、函館市...
【北斗】介護老人保健施設などを運営する社会福祉法人「雄心会」（北斗市...
生命保険協会函館協会（石桁健司会長）は２２日、函館市視覚障害者福祉協...
函館市各種連絡協議会（永澤和枝会長）は１７日、市民会館小ホールで男女...
昨年１１月に開設したサービス付き高齢者向け住宅「ライフシップ石川公園...
道南スルメイカの不漁が長期化する中、函館市女性センター（東川町、原田...
函館市桔梗町にある湿地で、サトイモ科のザゼンソウが咲き始めた。雪が解...
医師を志望する高校生を対象とした「函館地区医療体験活動報告会」が２１...
函館大学は１７日、自動車販売のネッツトヨタ函館（美原２、高木和良社長...
◇道南うみ街信用金庫 （...
七飯町出身の大森誼（青森山田高２年）が、２５日から福島県で始まるバド...
ハンドボールの第２０回ＡＩＴ實函館市長杯学生大会開催中の函館アリーナ...
４月１日から買い物行動が少しだけ変わるかもしれない。商品やサービスの...
ピロシキの魅力に触れるイベント「ピロシキ博２０２１」が２７日午前１０...
【北斗】上磯中学校吹奏楽部の定期演奏会が２７、２８の両日、総合文化セ...