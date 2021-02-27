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買い物やレクリエーションを通じて高齢者の健康づくりを支援する「おでか...
道南の小中学校の児童・生徒や障害者施設の利用者が製作した作品展示など...
障害者の就労をサポートする就労継続支援Ｂ型事業所ジョブハウス勇気（函...
道南の８６店が加盟する北海道損害保険代理業協会函館支部（木村勇人支部...
今年度の社会福祉功労者に対する厚生労働大臣表彰伝達式が２１日、函館市...
【北斗】介護老人保健施設などを運営する社会福祉法人「雄心会」（北斗市...
生命保険協会函館協会（石桁健司会長）は２２日、函館市視覚障害者福祉協...
函館市各種連絡協議会（永澤和枝会長）は１７日、市民会館小ホールで男女...
昨年１１月に開設したサービス付き高齢者向け住宅「ライフシップ石川公園...
函館市駒場町６の就労移行支援事業所障害福祉サービス（中川愛子管理者）...
【七飯】函館七飯スノーパークで２７日、たいまつ聖火パフォーマンスが実...
函館市福祉人材バンクは２５日、市亀田交流プラザで福祉マンパワー活用講...
函館市、北斗市、七飯町、森町の自衛隊入隊・入校予定者激励会が２７日、...
英国の豪華客船「ダイヤモンド・プリンセス」を保有するプリンセス・クル...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】石崎小児科...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２７日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２７日、函館市内での新型コロナウイルス感染確認はなか...
■函館市石川町、主婦、桑村那央さん（３３） あの日は市内のスーパー...
海上保安庁函館航空基地（函館市赤坂町）の新人機動救難士、重金勇作さん...