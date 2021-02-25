この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
道南の小中学校の児童・生徒や障害者施設の利用者が製作した作品展示など...
障害者の就労をサポートする就労継続支援Ｂ型事業所ジョブハウス勇気（函...
道南の８６店が加盟する北海道損害保険代理業協会函館支部（木村勇人支部...
今年度の社会福祉功労者に対する厚生労働大臣表彰伝達式が２１日、函館市...
【北斗】介護老人保健施設などを運営する社会福祉法人「雄心会」（北斗市...
生命保険協会函館協会（石桁健司会長）は２２日、函館市視覚障害者福祉協...
函館市各種連絡協議会（永澤和枝会長）は１７日、市民会館小ホールで男女...
昨年１１月に開設したサービス付き高齢者向け住宅「ライフシップ石川公園...
函館市駒場町６の就労移行支援事業所障害福祉サービス（中川愛子管理者）...
全国の福祉施設などを訪問し、音楽活動を展開する書道家シンガー、友近８...
【七飯】函館七飯スノーパークは３月７日に開く「第１回函館七飯スノーパ...
買い物やレクリエーションを通じて高齢者の健康づくりを支援する「おでか...
２０１９年から札幌市を拠点に活動するバレーボール・Ｖリーグの「サフィ...
函館空港周辺では現在、函館新外環状道路の函館インターチェンジへ向かう...
〇…北海道日本ハムファイターズは２４日、３月３０日～４月４日に札幌ド...
札幌管区気象台は２４日、道内の向こう３カ月（３～５月）と夏（６～８月...
函館税関がまとめた２０２０年の道外国貿易概況によると、輸出額は再輸出...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２８日午後１時半から、第...
函館市のリコーダー奏者、宍戸良子さんが指導する愛好者が日ごろの練習成...
第一生命（４月１日）＝関係分 【転...