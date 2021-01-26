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函館市各種連絡協議会（永澤和枝会長）は１７日、市民会館小ホールで男女...
昨年１１月に開設したサービス付き高齢者向け住宅「ライフシップ石川公園...
函館市駒場町６の就労移行支援事業所障害福祉サービス（中川愛子管理者）...
全国の福祉施設などを訪問し、音楽活動を展開する書道家シンガー、友近８...
【鹿部】ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）の鹿部支部が発...
２０１７年１月に函館市深堀町に開所した障害者就労移行支援事業所「ジョ...
函館視覚障害者福祉協議会（函視協）は地域交流の拠点施設「ＳＤファミリ...
真如苑函館支部（函館市湯川町１）は１８日、函館市社会福祉協議会（市社...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）は、このほど、地区内の７０歳以上...
函館市福祉人材バンクは１４日、市亀田交流プラザで今年度の福祉マンパワ...
札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（２～４月）の天候の見通し...
総務省は２５日、今冬の大雪に伴う除雪費用の増加に対応した特別交付税を...
〇…元函館市史編纂（さん）室長の紺野哲也さんが講師とな...
函館音楽協会（宍戸雄一会長）は２４日、今年度の表彰式を函館市民会館小...
住民基本台帳に基づく２０２０年１２月末時点の函館市の人口は、前年同月...
函館市芸術ホールで３１日まで開催中の市民美術展「第２１回はこだて・冬...
北海道開発局は、２０２１年度の「公共施設見学ツアー」を企画・催行する...
函館市の２０２１年度予算編成が最終盤を迎え、工藤寿樹市長による査定が...
【鹿部】任期満了に伴う鹿部町長選、町議選は２月２日の告示まで１週間と...
函館市は２０日、今年度の「ワーク・ライフ・バランスセミナー」を開催し...