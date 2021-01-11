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全国の福祉施設などを訪問し、音楽活動を展開する書道家シンガー、友近８...
【鹿部】ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）の鹿部支部が発...
２０１７年１月に函館市深堀町に開所した障害者就労移行支援事業所「ジョ...
函館視覚障害者福祉協議会（函視協）は地域交流の拠点施設「ＳＤファミリ...
真如苑函館支部（函館市湯川町１）は１８日、函館市社会福祉協議会（市社...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）は、このほど、地区内の７０歳以上...
函館市福祉人材バンクは１４日、市亀田交流プラザで今年度の福祉マンパワ...
三省堂書店函館営業所川原店（函館市川原町）で「障がい者理解促進ブック...
今年度の社会福祉大会表彰式が８日、市総合福祉センターで開かれた。新型...
道南の有志でつくる市民団体「みんなで創るインクルーシブの集い実行委員...
道検査分で渡島管内では５人の感染が確認された。木古内町職員（４０代男...
北陸地方の大雪がすさまじい。新潟県上越市では一時２メートル４０センチ...
【江差、七飯】新型コロナウイルスの感染拡大で、成人式などのイベントが...
テニスの全国選抜ジュニア選手権大会光杯北海道大会道南西ブロック予選大...
昨年２月に新聞記者の世界に飛び込んでから最初の正月。コロナ一色に染ま...
子育て中の母親向けイベントなどを企画する「ハピネットママ」（三木洋子...
はこだて若者サポートステーション・はこだてサポステプラス（函館市末広...
〇…新型コロナウイルス禍でテレワークや在宅勤務などの働き方改革が注目...
■音楽ユニット「カポ」ボーカル コロナ禍だからこそ、歌で街を元気...