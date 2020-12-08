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介護施設などでボランティア活動を行うと、換金できるポイントを付与する...
【北斗】市社会福祉協議会（三上裕子会長）はこのほど、市内の移動販売や...
【北斗】市内の造園業者で組織する「北斗園友会」（下山晴夫会長）は２６...
【木古内】姉妹都市鶴岡市（山形県）の「木古内を訪ねる会」（五十嵐政一...
函館市が１９９４年度に制定した「いきいき長寿都市宣言」と、公共施設の...
函館市成年後見センターが主催する今年度２回目の市民後見人候補登録者フ...
流通大手のイトーヨーカ堂は２５日、新型コロナウイルス感染拡大で影響を...
函館市地域包括支援センターときとう（長谷山哲平センター長）は１４日、...
函館市内で高齢者施設を運営する「吉住」（吉住アツ子社長）は１３、１４...
札幌管区気象台がまとめた北海道地方の秋（９～１１月）の天候状況による...
函館デザイン協議会（岡田暁会長、会員数４３）は、第２７回会員作品展を...
函館湯川小学校（畑中雅昭校長）の児童会役員の５、６年生５人が７日、戦...
女性奉仕団体の国際ソロプチミスト函館（三上謡子会長）は５日、遺愛女子...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、１２日午前１０時から函館市総合福...
函館市シルバー人材センターは、毎年恒例で会員が行う、包丁の研磨と木製...
函館市は、市緑化審議会の委員２人を１６日まで公募している。 市内在...
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、道南の各市町で年始恒例の出初め...
○…日本弁護士会連合会（日弁連）と函館弁護士会は１０日、無料電話相談...
函館市は７日、２０２０年度上期（４～９月）の観光客数（推計値）が、前...