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函館市成年後見センターが主催する今年度２回目の市民後見人候補登録者フ...
流通大手のイトーヨーカ堂は２５日、新型コロナウイルス感染拡大で影響を...
函館市地域包括支援センターときとう（長谷山哲平センター長）は１４日、...
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市立函館保健所は２日、市内居住の６０代、７０代の男性２人が新型コロナ...
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本場のレシピを食べやすくアレンジ 日本人好みの優しい味 電車通り沿...
無水で野菜を煮詰めた３色のカレーと 日本人の心を掴む窯焼きの一品 ...
人とのつながりと信頼を大切に、快適な生活環境の実現に貢献 ２０２０...
【北斗】市社会福祉協議会（三上裕子会長）はこのほど、市内の移動販売や...
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○…日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証生活サポートセンターは５...