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【せたな】地域福祉活動の一助にと、生命保険協会函館協会（会長・石桁健...
函館市と市社会福祉協議会が共催する今年度の「くらしのサポーター養成事...
函館市社会福祉協議会（市社協）は１０月２９、３０日の両日、今年度の地...
杉崎福祉財団（函館市港町１、上出眞也理事長）は１０月２９日、福祉施設...
第一生命保険函館支社五稜郭営業オフィス（函館市本町）は、冬を前に児童...
社会福祉法人函館恵愛会（函館、佐古一夫理事長）が運営する「クレドホテ...
【北斗】車いす利用者を送迎する福祉車両の安全運転講習会がこのほど、飯...
特別養護老人ホーム潮寿荘（函館市釜谷町、柏原美之施設長）で２０日、恒...
函館市社会福祉協議会はこのほど、津軽海峡フェリーの職員を対象にノーマ...
【七飯】社会福祉法人七飯有隣会（横田有一理事長）後援会はこのほど、社...
道は１５日、渡島管内で２人、桧山管内の１人が新型コロナウイルスに感染...
函館市文化・スポーツ振興財団は７日、市文学館で石川啄木講座「啄木の恩...
函館高専（伹野茂校長）はこのほど、同校で公開講座「レーザー加工機を使...
市立函館保健所は１５日、市内の店舗で新型コロナウイルス感染のクラスタ...
函館市選管事務局はこのほど、函館白百合学園高校（高橋眞理子校長）総合...
函館厚生院看護専門学校（中田智明学校長）でこのほど、戴帽式が行われた...
【旭川】旭川市は１５日、新たに１１人が新型コロナウイルスに感染したと...
函館市は１５日、市内居住の３０代女性、２０代男性、４０代男性、３０代...
【知内】町郷土資料館はこのほど、「第５回知内学のすすめ」を開いた。町...