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函館市と市社会福祉協議会が共催する今年度の「くらしのサポーター養成事...
函館市社会福祉協議会（市社協）は１０月２９、３０日の両日、今年度の地...
杉崎福祉財団（函館市港町１、上出眞也理事長）は１０月２９日、福祉施設...
第一生命保険函館支社五稜郭営業オフィス（函館市本町）は、冬を前に児童...
社会福祉法人函館恵愛会（函館、佐古一夫理事長）が運営する「クレドホテ...
【北斗】車いす利用者を送迎する福祉車両の安全運転講習会がこのほど、飯...
特別養護老人ホーム潮寿荘（函館市釜谷町、柏原美之施設長）で２０日、恒...
函館市社会福祉協議会はこのほど、津軽海峡フェリーの職員を対象にノーマ...
【七飯】社会福祉法人七飯有隣会（横田有一理事長）後援会はこのほど、社...
就労移行支援事業所障害福祉サービスほっぷ（中川愛子管理者）がこのほど...
【せたな】地域福祉活動の一助にと、生命保険協会函館協会（会長・石桁健...
古民家を舞台に現役大学生が腕を振るう 人々に世界を伝える多国籍居酒屋...
電気設備工事を主力に土木・鋼構造物工事、消防設備工事の施工を手掛ける...
【厚沢部】あっさぶ文化遺産調査プロジェクト（石井淳平代表）は１０日、...
函館市中央図書館（丹羽秀人館長）は８日、「大人図書館ツアー」を開いた...
函館に関連する歴史などの知識量が問われる「第１５回函館歴史文化観光検...
エア・ドゥは８日、被雷による機材点検のため、函館発羽田行きの１便を欠...
【旭川】旭川市は８日、同市内で新たに１６人が新型コロナウイルスに感染...
市立函館保健所は８日、市内居住の３０代女性（無職）１人が新型コロナウ...
【札幌、小樽】道と札幌市、小樽市の発表によると、道内では８日、合わせ...