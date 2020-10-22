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函館市社会福祉協議会はこのほど、津軽海峡フェリーの職員を対象にノーマ...
【七飯】社会福祉法人七飯有隣会（横田有一理事長）後援会はこのほど、社...
就労移行支援事業所障害福祉サービスほっぷ（中川愛子管理者）がこのほど...
函館市身体障害者福祉団体連合会（佐藤秀臣会長）は７日、市総合福祉セン...
ＮＰＯ法人ナルク函館はまなす（阿部功代表）は大同生命厚生事業団（大阪...
第一生命保険函館支社美原営業オフィスは７日、母子生活支援施設函館高砂...
函館朝市ひろばで６日、地域住民の買い物や健康づくりを支援する「おでか...
視覚障害者のために録音図書制作を行う人をたたえる第５０回「朗読録音奉...
函館市深堀町１の障害者就労移行支援事業所「ジョブシード」（平野稔代表...
函館市は９月３０日、社会福祉施設などの職員らを対象にした新型コロナウ...
障害者スポーツに触れてみませんか―。函館ボッチャ協会（下重建治会長）...
函館調停協会は２４日午前１０時から、地域住民向けの「無料調停相談」を...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２３、３...
〇…北斗市ふるさとかるた展（市教委主催）が２５日まで、同市公民館（本...
函館空港周辺の観光振興に向け、航空会社や観光事業者が１５～１７日、鹿...
【江差】今季のひやま漁協管内（八雲町熊石地区を含む）のサケ累計水揚げ...
国勢調査の調査期間が２０日で終了した。インターネットと郵送による同日...
新型コロナウイルス感染症対策に役立ててもらおうと、函館市に個人や企業...
劇場版アニメ「鬼滅の刃（きめつのやいば）無限列車編」が大変な人気だ。...
特別養護老人ホーム潮寿荘（函館市釜谷町、柏原美之施設長）で２０日、恒...