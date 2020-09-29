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函館近郊の情報を掲載するフリーペーパーを発行する「青いぽすと」（加藤...
日本航空（ＪＡＬ）函館空港所は１６日、グループホームこんはこだて（時...
函館市社会福祉協議会は１１日、今年度のノーマライゼーション推進事業と...
函館市福祉人材バンクは１２日、フォーポイントバイシェラトン函館で今年...
社会福祉法人函館光智会（林崎光弘理事長）が、今年度の道社会貢献賞（社...
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函館市社会福祉協議会は４日、函館市総合福祉センターで、介護施設などで...
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陸上の道新杯秋季道南小学校大会兼記録会第４戦兼北海道中学校駅伝道南予...
サッカーの第１４回北海道カブスリーグＵ―１５兼高円宮杯Ｕ―１５リーグ...
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函館市社会福祉協議会はこのほど、花びしホテルで今年度の「家族介護者交...
函館市女性センター（東川町１１）は、１０月１７日午後１時半から同セン...
暦の上では秋真っ盛り、あの猛暑が懐かしく感じるほど、この１週間ほど冷...
函館市美原２の飲食店ウインド ハナレィムーン（小板みどりオーナー）は...
日本キリスト教会函館相生教会（函館市本町、粂広国牧師）で２６日、第２...
日本政策金融公庫函館支店の千田大貴支店長（５０）が２８日、あいさつの...
道総研函館水試は、ガゴメコンブの促成養殖技術をほぼ確立した。促成養殖...