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日本航空（ＪＡＬ）函館空港所は１６日、グループホームこんはこだて（時...
函館市社会福祉協議会は１１日、今年度のノーマライゼーション推進事業と...
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【北斗】久根別みどり町会（太田明楽会長）の創立５０周年記念式典がこの...
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２７日に閉校記念式典を迎える函館稜北高校は１９８３年４月、七飯高校と...
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函館中央署管内で地域防犯活動に尽力したとして、函館市中道１の阿部美紀...