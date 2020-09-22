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函館近郊の情報を掲載するフリーペーパーを発行する「青いぽすと」（加藤...
日本航空（ＪＡＬ）函館空港所は１６日、グループホームこんはこだて（時...
函館市社会福祉協議会は１１日、今年度のノーマライゼーション推進事業と...
函館市福祉人材バンクは１２日、フォーポイントバイシェラトン函館で今年...
社会福祉法人函館光智会（林崎光弘理事長）が、今年度の道社会貢献賞（社...
【北斗】押上自治会と市社会福祉協議会（市社協）、高齢者施設を運営する...
函館市社会福祉協議会は４日、函館市総合福祉センターで、介護施設などで...
【木古内】６５歳以上の高齢者を訪問し花を贈る、町の「声掛け世帯への花...
第５６回函館市老人福祉大会（函館市老人クラブ連合会主催、函館市社会福...
函館市成年後見センターは２７日、市総合福祉センターで今年度の法人後見...
函館市は１８日、ひとり親家庭を対象にした合同企業説明会をホテル函館ロ...
【札幌】今年度の道社会貢献賞と食品衛生優良店舗がこのほど発表され、道...
函館市教委は、テーオーデパート（梁川町１０）６階特設会場で企画展「世...
国連が定める「国際平和デー」の２１日、函館護国神社（大橋幸生宮司）で...
ゲームエンジン「Ｕｎｉｔｙ（ユニティ）」で制作したゲーム作品の発表会...
函館市内の小学生の保護者有志でつくる「函館キッズサポーターズ」（干山...
１９９６年に１４期生として入学した獅子谷仁さん（４０）＝同窓会幹事、...
「自分へのご褒美、大切な人への贈り物に使ってほしいから、妥協のない、...
政府の国内観光喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」事業で、１０月１日から東...
新婚世帯の新生活にかかる費用に対し、最大６０万円を補助する方針を内閣...