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函館市社会福祉協議会は４日、函館市総合福祉センターで、介護施設などで...
【木古内】６５歳以上の高齢者を訪問し花を贈る、町の「声掛け世帯への花...
第５６回函館市老人福祉大会（函館市老人クラブ連合会主催、函館市社会福...
函館市成年後見センターは２７日、市総合福祉センターで今年度の法人後見...
【木古内】町は、２０２１年４月に開設予定の「木古内町小規模多機能型居...
高齢者の生活支援や介護予防の活動に取り組む市民ボランティア「くらしの...
日本終活協会（函館市富岡町２、打田智明理事長）は８月、「身元保証・生...
函館市社会福祉協議会（市社協）は９月１１日、ノーマライゼーション推進...
【木古内】町共同募金委員会（大澤富士子会長）はこのほど、今年度の赤い...
北大大学院水産科学研究院の松野孝平助教（３４）は１０日、北大水産学部...
知内が初回、１死三塁から丸田の右越え二塁打、２死後に川村の中越え二塁...
第２日は１１日、オーシャンスタジアムでＡブロック１回戦２試合を行った...
社会福祉法人函館光智会（林崎光弘理事長）が、今年度の道社会貢献賞（社...
函館西署（奈良敏明署長）は１０日、安全運転サポートカー（サポカー）の...
【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」で、７月１８日～８月１６日に開催し...
函館市主催の「自殺予防パネル展」が、市中央図書館１階展示コーナーで開...
不動産賃貸の常口アトム（本社・札幌市）は１０日、函館市亀田支所隣に「...
函館青年会議所（函館ＪＣ）は、１９日午後７時４５分から、函館市内の数...
【札幌】函館市などで教育事業を展開するシーラクンス（札幌、藤澤義博社...