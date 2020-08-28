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札幌管区気象台は２７日、道内の向こう１カ月（２９日～９月２８日）の天...
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函館市内の小学校では、新型コロナウイルスの感染拡大で中止となった運動...
国土交通省が高速道路の通行料徴収を、自動料金収受システム（ＥＴＣ）専...
渡島総合振興局は、新型コロナウイルスの影響を受けた観光業を支援するた...