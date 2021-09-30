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ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は７日、函館高等支援学...
函館市と市社会福祉協議会は１９日、市総合福祉センターで市介護支援ボラ...
当事者支援団体などでつくる世界自閉症啓発デー函館地域実行委員会（福島...
函館市総合福祉センター内の老人福祉センター（若松町３３）は、５月から...
函館消費者協会（佐藤秀臣理事長）と函館市は２０日、ホテルリソル函館で...
医療法人大庚会今整形外科は２２日午後３時から、有料老人ホームこん（函...
函館市福祉人材バンクは１４日、市総合福祉センターで今年度２回目の福祉...
明治安田生命保険函館支社は５日、同支社（若松町）で認知症ケアセミナー...
函館聴覚障がい者協会（濱嶋政義会長）は３月１日午前１０時から、市総合...
函館市精神保健ふれあい交流事業のボウリング大会が７日、市西桔梗町のラ...
函館地域の福祉的就労事業所の取り組みを紹介する函館地区福祉進路セミナ...
ＪＲ北海道によると、３０日午後６時１５分ごろ、函館線桔梗駅構内の西田...
【森】サン・スポーツクラブ（函館市）が主催する「デイキャンプスクール...
道に出されている新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言が３０日で解除さ...
◇北斗市（２日）▽おはなしひろば（さわやか会館／前１０時半）（３日）...
◇森町（４日）▽健康相談（さわやかセンター・砂原／前９時半） ◇長...
【江差】町などは、役場１階ロビーで大手日用品メーカーの花王が実施する...
【七飯】マリンロケット研究会（中村均会長）は２４日、七飯ほんちょう保...
南茅部高校（藤井浩之校長）でこのほど、１年生約１０人を対象にしたマナ...