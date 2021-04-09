この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市と市社会福祉協議会は１９日、市総合福祉センターで市介護支援ボラ...
当事者支援団体などでつくる世界自閉症啓発デー函館地域実行委員会（福島...
函館市総合福祉センター内の老人福祉センター（若松町３３）は、５月から...
函館消費者協会（佐藤秀臣理事長）と函館市は２０日、ホテルリソル函館で...
医療法人大庚会今整形外科は２２日午後３時から、有料老人ホームこん（函...
函館市福祉人材バンクは１４日、市総合福祉センターで今年度２回目の福祉...
明治安田生命保険函館支社は５日、同支社（若松町）で認知症ケアセミナー...
函館聴覚障がい者協会（濱嶋政義会長）は３月１日午前１０時から、市総合...
函館市精神保健ふれあい交流事業のボウリング大会が７日、市西桔梗町のラ...
函館市社会福祉協議会（大槻寅男会長）は２日、市総合福祉センターで第２...
小説「さすらい」を自費出版した市立函館高校元校長の森武さん（７２）の...
３月に後志管内留寿都村のルスツリゾートスキー場で開かれた第５回全日本...
函館市消防本部（小西裕二消防長）が今年度に導入し、１日から運用してい...
料理宅配サービス「ＵｂｅｒＥａｔｓ（ウーバーイーツ）」が８日、函館市...
函館市企業局は８日、笹流ダム前庭広場（赤川町）とダム公園（亀田中野町...
【札幌】道と国立大学法人北海道大学（宝金清博総長）は７日、道の活性化...
函館臨床福祉専門学校（佐藤久道校長）は８日、函館国際ホテルで第２５回...
函館市企業局交通部によると、函館市電の２月の乗客数は前年比４２％減の...
イカ釣りを中心とした沿岸漁業と、北洋漁業の基地として発展してきた函館...
ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は７日、函館高等支援学...