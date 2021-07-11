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函館市によると、６５歳以上の高齢者が対象の新型コロナウイルスワクチン...
函館市の５回目の新型コロナウイルスワクチンの集団接種と、市が予約を受...
６５歳以上の高齢者を対象にした函館市５回目の新型コロナウイルスワクチ...
【七飯】七飯町で３日、新型コロナウイルスワクチンの集団接種が始まった...
函館湯の川温泉旅館協同組合（金道太朗理事長）は６月３０日、花びしホテ...
函館市によると、６５歳以上の高齢者が対象の新型コロナウイルスワクチン...
【乙部】町は２８日から、新型コロナウイルスワクチン接種人数の上限を６...
函館市によると、６５歳以上の高齢者を対象とする新型コロナウイルスワク...
医療法人社団碧水会（本部・千葉県柏市、三木誓雄理事長）は今月１日、函...
６５歳以上を対象とする函館市の新型コロナウイルスワクチンの集団接種と...
ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は１８日午前１０時から...
【北斗】軟式野球は北斗市総合運動公園野球場で代表決定戦を行い、鹿部が...
フットサルのＦリーグ２０２１―２０２２ディビジョン１第７節、エスポラ...
函館私学振興協議会（野又淳司会長）は１０日、函館大学を会場に加盟校な...
南北海道外洋帆走協会（河村隆平会長）が運営する「函館ジュニア・セーリ...
道は、道内の水産業・漁村の動向や道が講じた施策を紹介する「２０２０年...
函館大妻高校（池田延己校長、生徒３６７人）で１０日、２年ぶりの学校祭...
２組の吉村姓兄弟によるジャズカルテット「ＹＯＳＨＩＭＵＲＡ４」の結成...
〇…北斗市野菜生産出荷組合（山上邦臣組合長）は６日、北斗市内の介護、...
道警函館方面本部交通機動隊（石井英明隊長）は１０日、函館運転免許試験...